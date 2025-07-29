ذي قار.. تسجيل 25 ألف ولادة خلال 6 أشهر

شفق نيوز- ذي قار

أعلنت دائرة صحة ذي قار، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 25,126 ولادة خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، في المستشفيات والمراكز الصحية.

وقال مدير عام الدائرة راشد نجم الخالدي، لوكالة شفق نيوز، ان "الإحصاءات الرسمية أظهرت تسجيل 12,778 مولوداً من الذكور و12,348 مولودة من الإناث خلال الأشهر الستة الماضية، في عموم المؤسسات الصحية التابعة للدائرة".

واضاف الخالدي، أن "شهر حزيران جاء في المرتبة الأولى من حيث عدد الولادات بواقع 4,410 ولادات، تلاه شهر كانون الثاني بـ 4,311 ولادة، ثم شهر آذار بـ 4,204 ولادات، وشهر أيار بواقع 4,201 ولادة ومن ثم نيسان بواقع 4,170 ولادة، فيما سجل شهر شباط أقل عدد ولادات خلال هذه الفترة بـ 3,830 حالة فقط".

وأكد أن "دائرة صحة ذي قار مستمرة في تعزيز خدماتها في مجال رعاية الحوامل والولادة، من خلال دعم الكوادر الطبية، وتحديث الأجهزة والتجهيزات الطبية في أقسام النسائية والتوليد، بما يضمن تقديم خدمات آمنة وعالية الجودة".