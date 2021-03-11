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ذي قار .. تسجيل حالتي انتحار أحداهما بـ"سم الفئران"

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-11T10:46:07+0000
ذي قار .. تسجيل حالتي انتحار أحداهما بـ"سم الفئران"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بوقوع حالتي انتحار في المحافظة خلال الـ48 الساعة الماضية، أحداهما فشلت بتحقيق مبتغاها.

وابلغ مصدر أمني وكالة "شفق نيوز"، أن " الحالة سجلت في قضاء الفهود جنوبي محافظة ذي قار لامرأة في الثلاثينات من عمرها عندما أقدمت على الانتحار بتناول مادة (سم الفئران) داخل منزلها، لكن محاولتها باءت بالفشل بعد تمكن ذويها من نقلها الى المشفى وتلقيها العلاج".

وأضاف، أن " الحالة الثانية كانت اليوم لرجل في الأربعين من عمره، حيث أقدم علي شنق نفسه داخل منزله الواقع بمدينة الناصرية مركز المحافظة، دون معرفة أسباب الانتحار "، مشيرا إلى أنه" تم نقل جثته إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

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