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ذي قار تسجل 6 اصابات جديدة بمرض الكوليرا

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-27T08:05:29+0000
ذي قار تسجل 6 اصابات جديدة بمرض الكوليرا

شفق نيوز/ سجلت محافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الاثنين، 6 اصابات جديدة بمرض الكوليرا.

وقال مصدر في صحة المحافظة، لوكالة شفق نيوز، إن محافظة ذي قار سجلت، اليوم، 6 اصابات بمرض الكوليرا، مبينا أن أحد تلك الاصابات لامرأة من محافظة النجف.

واعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم امس الاثنين، تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بوباء الكوليرا في عموم البلاد، غالبيتها في كركوك.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في تصريح صحفي ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه تم تأكيد إصابة 28 حالة جديدة مؤكدة بالكوليرا، مبينا أن 18 حالة منها في كركوك و5 حالات في الرصافة ببغداد، وحالتان في ديالى، وحالتان في ذي قار، وفي بابل حالة واحدة.

 

 

 

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