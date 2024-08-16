ذي قار تسجل 4 وفاة بحوادث مختلفة وإحباط محاولة انتحار لامرأة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الجمعة، بتسجيل عدة حوادث في المحافظة بينها انتشال ثلاث جثث من نهر الفرات وسط وشرقي مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شاباً في العشرينيات من عمره يسكن ناحية الفضلية جنوبي مدينة الناصرية، توفي نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية أثناء سقي البستان العائد لهم".

وأضاف أن "شاباً عمره دون العشرين عاماً تم انتشال جثته من نهر الفرات وسط الناصرية، حيث أفاد والده بأن ابنه أقدم على الانتحار في نهر الفرات، دون معرفة الأسباب"، مبيناً أن "حادث آخر شهده قضاء الفهود شرقي ذي قار، حيث تم انتشال جثتين لطفلين أعمارهما دون العشر سنوات من نهر الفرات بعد تعرضهما للغرق، وتم إرسال جثتيهما للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لهما".

وبين أن "امرأة في الأربعينيات من عمرها أقدمت على الانتحار حرقاً داخل منزلها الواقع بقضاء الرفاعي شمال محافظة ذي قار، إلا أن محاولتها باءت بالفشل، حيث تمكن ذووها من إنقاذها ونقلها للمستشفى لتلقي العلاج، وأفادوا بأن سبب الانتحار هي خلافات مع زوجها وتقدموا بطلب شكوى ضده".

وأشار المصدر إلى أن "ناحية الگرمة شهدت تعرض أحدد البساتين للحرق نتيجة عبث أطفال، حيث أدى الحادث إلى احتراق عدد من أشجار النخيل"، مشيراً إلى أن "حريقاً آخر اندلع في عدد من ورش النجارة وسط قضاء سوق الشيوخ، وأدى لأضرار مادية جسيمة قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني من إخماد النيران".