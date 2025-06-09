ذي قار تسجل 3 وفيات ونينوى تحصي عشرات الإصابات بحوادث متفرقة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الاثنين، بمصرع وإصابة أربعة أشخاص بحادث سير شرقي المحافظة، فيما سجلت نينوى عشرات الإصابات بحوادث متفرقة في المحافظة خلال أيام العيد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادث سير وقع على الطريق العام الرابط بين قضاءي الفجر وقلعة سكر نتيجة انقلاب عجلة بسبب السرعة العالية، حيث أدى الحادث لمصرع ثلاثة أشخاص على الفور وإصابة شخص رابعبجروحبليغة".

وأضاف أنه "تم نقل الجثث إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وفي نينوى، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "مستشفيات المحافظة بما في ذلك مستشفيات الأقضية والنواحي، استقبلت 25 مصاباً جرّاء حوادث مرورية متفرقة وقعت خلال أيام العيد الثلاثة الماضية".

وبين أن "مستشفيات مدينة الموصل استقبلت أيضاً عشرة أطفال أصيبوا بما يُعرف محلياً بـ(الصجم)، وهي كرات معدنية تُستخدم في بعض الألعاب الشعبية، وذلك خلال مشاركتهم في لهو العيد".

وأشار المصدر إلى أن "بعض الإصابات كانت خطيرة ونُقل المصابون على إثرها إلى ردهات الطوارئ، فيما دعت الجهات الصحية والأمنية الأهالي إلى مراقبة الأطفال وتجنّب الألعاب الخطرة والسرعة الزائدة أثناء التنقل في أيام الأعياد".