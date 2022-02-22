ذي قار تسجل 3 حالات انتحار لمراهقات

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الثلاثاء، بتسجيل ثلاث حالات انتحار لفتيات في مناطق متفرقة من المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "فتاة تبلغ من العمر 15 عاما اقدمت على الانتحار بشنق نفسها بواسطة سلك كهربائي داخل منزلها في حي الصدرين بقضاء النصر شمالي ذي قار".

وبين أن "سبب الانتحار هو رسوب الفتاة بامتحانات نصف السنة".

واضاف ان "فتاة تبلغ من العمر 16 عاما اقدمت على الانتحار بشنق نفسها بواسطة وشاح (شال) داخل منزل والدها بقضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار، دون معرفة السبب".

وتابع المصدر، ان "الحالة الثالثة كانت لفتاة تبلغ من العمر 17 عاما، انتحرت شنقاً أيضاً بواسطة (حجاب) داخل منزلها بقضاء البطحاء غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة، دون معرفة اسباب الانتحار".

وأشار إلى أن "الأجهزة الأمنية قامت بنقل جثث الضحايا الثلاث إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتحت تحقيقات للوقوف على أسباب الانتحار".