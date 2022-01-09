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ذي قار تسجل أول حالتي انتحار للعام الجديد لشاب وضابط شرطة

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-09T15:41:15+0000
ذي قار تسجل أول حالتي انتحار للعام الجديد لشاب وضابط شرطة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأحد، بتسجيل حالتي انتحار في المحافظة احدهما لضابط بسبب ضغوط نفسية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً يبلغ من العمر 22 عاماً  اقدم، اليوم، على الانتحار شنقا بواسطة حبل داخل منزله بمنطقة حي الزهراء وسط قضاء النصر شمالي محافظة ذي قار".

وبين المصدر، أن "ضابطاً برتبة نقيب يبلغ من العمر 45 عاماً اقدم هو الاخر على الانتحار ايضاً باطلاق النار على نفسه بواسطة مسدس داخل منزله ما أسفر عن وفاته بعد نقله الى المستشفى"، لافتاً إلى أن "المنتحرين يعانيان من حالة نفسية واكتئاب ".

وأضاف، أن" ذي قار سجلت اليوم هاتين الحالتين كاول حالتي انتحار في عام 2022".

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