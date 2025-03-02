ذي قار تسجل أول اصابة بمرض الحمى النزفية في العام 2025

شفق نيوز/ اعلنت محافظة ذي قار، اليوم الأحد، تسجل أول إصابة بالحمى النزفية خلال العام 2025.

وقال مدير مستشفى الطب البيطري في ذي قار علي عبد الستار لوكالة شفق نيوز، إنه "تم تسجيل أول اصابة بشرية بمرض الحمى النزفية لمواطن في قضاء الغراف شمال الناصرية بالعقد الرابع من عمره".

وأضاف، أنه "تم تطويق المنطقة بشكل كامل والمباشرة بعمليات رش مبيد القراد، وفرض قيود صارمة على حركة الماشية لتقليل مخاطر تفشي العدوى".

وكان مدير المستشفى البيطري في ذي قار جنوبي العراق قد اكد، في مطلع شهر تموز/يوليو من العام 2024، تسجيل 26 إصابة بالحمى النزفية مع 4 وفيات في المحافظة، مبيناً أن الإصابات انتشرت في مناطق متفرقة وكان النصيب الأكبر لقضاء الشطرة.

وتعد الحمى النزفية من الأمراض المعدية التي يمكن أن تتسبب في الإصابة بعلل شديدة تهدد الحياة، مثل تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة ما يجعلها "تسرِّب"، كما يمكن أن تعوق قدرة الدم على التجلط.

وتختلف مؤشرات الحمى النزفية الفيروسية وأعراضها حسب المرض، وفق ما يذكر موقع "مايو كلينيك" الطبي، حيث يمكن أن تشمل الأعراض المبكرة، الحُمّى والتعب أو الضعف أو الشعور العام بالتوعك، والدوار وآلام العضلات أو العظام أو المفاصل، والغثيان والقيء والإسهال.

أما الأعراض التي قد تصبح مهددة للحياة فتشمل نزيف تحت الجلد أو في الأعضاء الداخلية أو من الفم أو العينين أو الأذنين، وخلل وظيفي في الجهاز العصبي، والغيبوبة والهذيان، والفشل الكلوي والتنفسي والكبدي.