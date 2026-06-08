ذي قار تسجل وفاة واحدة و11 إصابة بالحمى النزفية

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر طبي في محافظة ذي قار، مساء اليوم الاثنين، بتسجيل 11 إصابة جديدة بمرض الحمى النزفية وحالة وفاة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الفرق الطبية في محافظة ذي قار سجلت 11 حالة إصابة جديدة بمرض الحمى النزفية في المحافظة، وحالة وفاة واحدة".

وأضاف المصدر أن "عدد المصابين بمرض الحمى النزفية ارتفع إلى 74 حالة منذ مطلع العام الحالي، و9 وفيات"، مبيناً أن "المجموع الكلي للمصابين والمتوفين بالمرض أصبح 83 حالة مصابة بالمرض".

والحمى النزفية الفيروسية تُعد من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وينتقل الفيروس المسبب لها عن طريق القراد أو ملامسة دم الحيوانات المصابة، خاصة أثناء الذبح أو التعامل المباشر مع اللحوم دون إجراءات وقاية، ويُعد مربو المواشي، والقصابين، والعاملين في المسالخ، الأكثر عرضة للإصابة، وقد تظهر أعراض المرض على الضحية بعد أسبوع من الإصابة.