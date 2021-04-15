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ذي قار تسجل محاولة انتحار فاشلة لفتاة وامرأة تحرق منزل طليقها

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-15T11:46:13+0000
ذي قار تسجل محاولة انتحار فاشلة لفتاة وامرأة تحرق منزل طليقها

شفق نيوز/ سجلت محافظة ذي قار، اليوم الخميس، محاولة انتحار جديدة لإحدى الفتيات.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن "فتاة تبلغ من العمر 15 عاما أقدمت على الانتحار داخل منزلها بمادة (القاصر/ الفلاش) شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

ولفت المصدر، إلى أن "محاولة الفتاة بالانتحار باءت بالفشل بسبب تدخل ذويها ونقلها للمشفى لتلقي العلاج".

وفي المحافظة ذاتها، أفاد مصدر أمني باحتراق منزل في قضاء الرفاعي شمالي ذي قار.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز؛ أن "حريقا اندلع بمنزل في عرب خضر بقضاء الرفاعي شمالي مدينة الناصرية"، لافتا إلى أن "فرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق بعد احتراق احد غرف المنزل والمطبخ بشكل كامل".

وتابع المصدر، أن "صاحب المنزل المحترق طلب الشكوى ضد زوجته المطلقة بتهمة حرق المنزل".

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