ذي قار تسجل إصابة بالحمى النزفية لشاب

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في ذي قار، يوم الخميس، بتسجيل إصابة بمرض الحمى النزفية لشاب جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشاب يبلغ من العمر 25 عاماً وأصيب بالمرض في ناحية العكيكة جنوبي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، وتم نقله لمركز احتجاز خاصلإكمالعلاجه".

وكان مصدر في دائرة صحة كركوك قد أبلغ وكالة شفق نيوز صباح اليوم، بوفاة أول حالة مسجّلة للحمى النزفية في المحافظة، مبيناً أن "المريض عانى في البداية من ارتفاع حاد في درجة الحرارة، ومن صداع شديد مع آلام عضلية، قبل أن تتطوّر حالته إلى نزيف داخلي وخارجي ما دعا إلى نقله إلى قسم العناية المركزة".

وأضاف أن "جميع الجهود الطبية لم تنجح في إنقاذ حياته، ما يجعل هذه الحالة أولى الوفيات المسجّلة جراء فيروس حمى القرم–الكونغو (CCHF) في كركوك".

يُذكر أن الفيروس ينتقل بشكل رئيسي عبر لدغات القراد أو ملامسة دم وحيوانات مصابة، ويُصنَّف ضمن الأمراض ذات معدل الوفيات المرتفع الذي قد يصل إلى أكثر من 40% عند تأخر التشخيص أو نقص الدعم الطبي.