العراق يشخص حالة وفاة بالصدفة لمصاب بالفطر الاسود

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي، يوم الاثنين بتسجيل أول وفاة رسميا بمرض بالفطر الأسود في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

والوفاة المسجلة هي الأولى أيضاً على مستوى العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الفرق الطبية سجلت أول حالة وفاة رسمية بمرض الفطر الأسود لرجل دين"، لافتا إلى أن "المرض اكتشف عن طريق الصدفة عند وفاة المريض".

وأوضح أن "وثيقة الوفاة الأولية للرجل كانت تفيد بأنه توفي جراء فطر في العين، إلا أن طبيبا مختصا عاين الحالة ومن ثم اكتشف عن طريق الصدفة بأن الرجل توفي بسبب إصابته بالفطر الأسود".

ووفق المصدر فإن "الأطباء سجلوا حالات سابقة لمثل هذا النوع من المرض، لكن تم تدوينها تحت عنوان مرض آخر بغير علم الأخصائيين في الصحة".

والفطر الأسود هو عدوى نادرة جدا، تكون نتيجة للتعرض لعفن يوجد عادة في التربة والسماد الطبيعي والنباتات والفواكه والخضراوات المتحللة.

ويؤثر "الفطر العفني" على الجيوب الأنفية والمخ والرئتين، ويمكن أن يهدد حياة المصابين بالسكري أو المصابين بنقص المناعة الشديد، مثل مرضى السرطان أو المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز".

وبدأ الحديث عن الفطر الأسود منذ أيام، مع إعلان الهند رصد انتشار متسارع للمرض ضمن المصابين والمتعافين من فيروس كورونا.

وأعلنت السلطات الصحية في الهند الأسبوع الماضي أن عدد حالات الإصابة بالفطر الأسود القاتل تجاوزت 8800 حالة، ضمن انتشار متواصل للمرض ينذر بتحوله إلى وباء في البلاد.

لذلك ربط البعض المرض بفيروس كورونا، وعبروا عن خوفهم من انتشاره في بلدانهم كما ينتشر وباء كورونا.

ويقول المختصون إن الفطر الأسود يتمكن ممن يعانون فقدان أو نقص المناعة.

وتكون مناعة المصابين بفيروس كورونا ضعيفة إذ ينهك الأنظمة الدفاعية للجسم مما يسهل دخول الفطريات وانتشارها في الجسم، مثل الفطر الأسود.