ذي قار تسجل حصيلة "تاريخية" بحالات الانتحار في 2024

شفق نيوز/ كشف مسؤول منظمة "التواصل والإخاء" الإنسانية في ذي قار، علي الناشي، يوم الخميس، عن عدد حالات الانتحار في المحافظة للعام الماضي 2024.

وقال الناشي لوكالة شفق نيوز، إن "ذي قار سجلت 125 حالة انتحار لمواطنيها في العام 2024 وبعد التدقيق اتضح أن الرقم الحقيقي هو 110 حالات انتحار، فيما الحالات المتبقية هي جرائم سجلت على أنها انتحاراً، ومع هذا، الرقم المسجل يعتبر تاريخي في المحافظة وهو الأعلى".

وأضاف أن "سبب الزيادة في عدد حالات الانتحار يعود للتغيير في إيديولوجيات بعض الشباب في المحافظة، وظهور بعض الحالات التي تصدى لها المجتمع بكل حزم وقوة ".

وأوضح أن "نسبة المنتحرين بين النساء والرجال شبه متساوية، بينما النسبة الأعلى من حالات الانتحار هي ضمن صفوف الشباب وخاصة من أعمار 15 عاماً إلى 19 عاماً وبشكل عام دون الـ35 عاماً".