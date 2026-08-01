ذي قار تسجل حالتي وفاة و3 إصابات بحادث سير وغرق

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، يوم السبت، بتسجيل حالتي وفاة و3 إصابات في حوادث متفرقة شهدتها مناطق مختلفة من المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "عجلة انقلبت على الطريق الدولي السريع غربي مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، ما أسفر عن مصرع امرأة وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة"، لافتاً إلى "نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي، فيما نُقل المصابون إلى أقرب مؤسسة صحية لتلقي العلاج اللازم".

وأضاف أن "رجلاً في العقد الرابع من عمره توفي إثر حادث غرق غامض في نهر الحلو وسط مدينة الناصرية"، مشيراً إلى أن "جثة الغريق أُرسلت إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وتحديد السبب الدقيق للوفاة".

وأشار المصدر، إلى أن "القوات الأمنية اعتقلت شخصين كانا برفقته، وجرى توقيفهما وفق أحكام المادة (405) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل".