ذي قار تسجل حالتي وفاة إحداهما انتحار

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، يوم السبت، بتسجيل حالتي وفاة واحدة كانت انتحار، والثانية حادث، في مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فتاة تبلغ من العمر 18 عاما اقدمت على الانتحار شنقاً بواسطة (شال) داخل إحدى غرف منزلها الواقع بقضاء گرمة بني سعيد جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

ولفت المصدر إلى أن "دوافع الانتحار، بحسب التحقيقات الأولية، سببها الحالة النفسية للضحية".

وأضاف أن "شخصا في العشرينات من عمره توفي نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية أثناء عمله في إحدى الصيدليات بمنطقة الإسكان الصناعي، حيث تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".