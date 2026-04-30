ذي قار تسجل حالتي وفاة إحداها انتحار والثانية لعجوز متوفية منذ أيام

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء الخميس، بتسجيل حالتي وفاة، أحدهما انتحار لفتاة شرقي مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً أقدمت على الانتحار شنقا بواسطة شال نسائي مربوط بمروحة سقفية داخل منزلها بمنطقة حي الزهراء وسط قضاء الإصلاح شوقي مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى أن "دوافع الانتحار حالة نفسية لدى المجني عليها".

وتابع المصدر، أن "امرأة في السبعينيات من عمرها عثر على جثتها داخل منزلها بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، بعدما توفيت قبل أيام دون معرفة أحد بذلك".