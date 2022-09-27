ذي قار تسجل حالتي انتحار لشاب وامرأة بـ"السم والرصاص" و"الحوت" يبتلع نزيلاً

شفق نيوز/ سجلت الأجهزة الامنية في محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، حالتي انتحار ووفاة نزيل محكوم بـ"الإرهاب".

وابلغ مصدر وكالة شفق نيوز، أن "شاباً يبلغ من العمر 18 عاماً اقدم على الانتحار رميا بالرصاص داخل منزله بقضاء قلعة سكر شمالي ذي قار"، لافتا إلى أن "سبب الانتحار هي الضغوطات النفسية بسبب الدراسة".

واضاف المصدر، ان "حالة الانتحار الثانية هي لمواطنة في الثلاثينات من عمرها نتيجة إثر تناولها مادة سم القوارض في منزلها بقضاء الشطرة شمالي الناصرية "، مبينا ان "ذويها تمكنوا من انقاذها بعد نقلها للمشفى، فيما لم توضح أسباب الانتحار لغاية الآن".

على الجانب الآخر، توفي نزيل يبلغ من العمر 34 عاما داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت) جنوبي غربي المحافظة. وقال المصدر، إن "النزيل من اهالي العاصمة بغداد ومحكوم بالإعدام وفق المادة 4 ارهاب".