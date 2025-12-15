ذي قار تسجل ثاني حالة "انتحار غامض" خلال أقل من ساعتين

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الاثنين، بتسجيل ثاني حالة انتحار لشاب بظروف غامضة خلال أقل من ساعتين في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً في الثلاثينيات من عمره أقدم على الانتحار شنقاً بواسطة حبل داخل منزله بمنطقة الإسكان الصناعي جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وأضاف أن "ظروف الانتحار ما تزال غامضة"، مشيراً إلى نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته.

وكان مصدر أمني أمني في ذي قار قد أبلغ وكالة شفق نيوز، مساء اليوم، بأن "شاباً في العشرينيات من عمره أقدم على الانتحار لأسباب غامضة، حيث أطلق النار على نفسه بواسطة بندقية، داخل منزله بمنطقة حي الشعلة في قضاء الشطرة شمال المحافظة".