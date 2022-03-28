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ذي قار تسجل انتحار شابتين "شنقاً"

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-28T17:44:08+0000
ذي قار تسجل انتحار شابتين "شنقاً"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بتسجيل حالتي انتحار فتاتين اعمارهما دون العشرين.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "فتاة تبلغ من العمر 20 عاما من سكنة الصالحية وسط الناصرية اقدمت على الانتحار شنقا داخل منزلها دون معرفة الأسباب"، لافتا إلى أن " الاجهزة الامنية نقلت الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

واضاف المصدر، ان "حادثة الانتحار الثانية كانت لفتاة تبلغ من العمر 16 عاما في قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، حيث انتحرت بواسطة شال نسائي مربوط في كنتور داخل منزلها".

وأشار إلى أن "سبب اقدام الفتاة على الانتحار يعود لحالة نفسية تعاني منها بحسب افادة ذويها للاجهزة الامنية".

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