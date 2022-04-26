سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ذي قار تسجل اصابات جديدة بـ"الحمى النزفية"

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-26T11:16:43+0000
ذي قار تسجل اصابات جديدة بـ"الحمى النزفية"

شفق نيوز/ سجلت محافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، حالتين جديدتين مؤكدتين بمرض فيروس "الحمى النزفية".  

وقال مدير قسم الصحة العامة في المحافظة حسين رياض لوكالة شفق نيوز، "سجلنا اصابتين جديدتين بمرض الحمى النزفية من اصل 6 حالات مشتبه بها في مناطق شمالي المحافظة".

وأضاف رياض أن "قسم الصحة العامة رفع اليوم، تقريراً يتضمن الاشتباه باصابة 7 حالات جديدة بمرض الحمى النزفية في المحافظة".

وقبل يومين، أثبتت الفحوصات الطبية في ذي قار اصابة 3 اشخاص جدد بمرض الحمى النزفية، من اصل 5 فحوصات ارسلت للمختبرات العامة.

وسجل قسم الصحة العامة في ذي قار، قرابة 20 اصابة بمرض الحمى النزفية في المحافظة منذ مطلع العام الحالي.

كما سجلت محافظة النجف، في العشرين من الشهر ذاته، أول حالة وفاة مؤكدة مختبرياً بمرض الحمى النزفية.

و"الحمى النزفية" مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40%، وفق منظمة الصحة العالمية.

وينتقل الفيروس عبر الدواجن والماشية إلى الإنسان، بينما ينتقل من إنسان إلى آخر بسبب الاتصال المباشر بدم الشخص المصاب أو إفرازاته أو أعضائه أو سوائل جسمه.

related

قاتل صامت" يفتك بأهالي محافظة عراقية والسلطات عاجزة عن مواجهته

Date: 2021-09-25 09:56:45
قاتل صامت" يفتك بأهالي محافظة عراقية والسلطات عاجزة عن مواجهته

ذي قار تقرع ناقوس الخطر.. الحمى النزفية تتفشى

Date: 2022-04-04 10:37:53
ذي قار تقرع ناقوس الخطر.. الحمى النزفية تتفشى

احصائية باحكام الإعدام المنفذة في سجن الحوت جنوبي العراق

Date: 2021-08-14 09:29:22
احصائية باحكام الإعدام المنفذة في سجن الحوت جنوبي العراق

العراق يسجل أول إصابة بـ"كورونا الهندية" الشديدة

Date: 2021-04-27 04:54:29
العراق يسجل أول إصابة بـ"كورونا الهندية" الشديدة

تأكيداً لما انفردت به شفق نيوز.. ذي قار تشخص رسمياً حالة وفاة بالفطر الأسود وتكشف تفاصيلها

Date: 2021-05-31 20:54:51
تأكيداً لما انفردت به شفق نيوز.. ذي قار تشخص رسمياً حالة وفاة بالفطر الأسود وتكشف تفاصيلها

ذي قار تسجل أول حالة انتحار لشخص تحت تأثير المخدرات

Date: 2022-04-07 20:38:28
ذي قار تسجل أول حالة انتحار لشخص تحت تأثير المخدرات

تظاهرتان في البصرة وذي قار

Date: 2022-03-30 07:15:07
تظاهرتان في البصرة وذي قار

ذي قار تتعرض لهجمة شرسة من "مرض خطير"

Date: 2021-07-08 16:02:00
ذي قار تتعرض لهجمة شرسة من "مرض خطير"