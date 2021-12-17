ذي قار تسجل ارتفاعاً في حالات الاعتداء على المعلمين والمدرسين والعشائر تتكفل بحلها

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع بمديرية تربية محافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الجمعة، عن احصائية بعدد حالات الاعتداء والتجاوز على المعلمين والمدرسين في المحافظة خلال العام الدراسي 2021 - 2022.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "عدد حالات التجاوز على معلمي ومدرسي المحافظة بلغت منذ مطلع العام الدراسي الحالي 10 حالات اعتداء، تمثلت بشتى الأنواع من ضرب واطلاق الألفاظ النابية والتهديد".

وبين، ان "غالبية الحالات يتم حلها عن طريق الأعراف الإجتماعية (كالمشيات العشائرية)، بسبب عدم قناعة المعلمين والمدرسين بقوة القانون وأخذ حقوقهم ".

ولفت المصدر، إلى أن "بعض الذين يتعرضون للمدرسين والمعلمين من الطلبة او اولياء أمورهم يلجأون إلى إقامة شكاوى ضدهم سواء امام مديرية التربية ام المحاكم المختصة لتكون مقابلة لشكوى المعلم او المدرس، واجبارهم على سلك الطريق الاجتماعي".