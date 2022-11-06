ذي قار تسجل ارتفاعاً بقضايا اعتداء الزوجات على أزواجهن 

شفق نيوز/ كشف مصدر مسؤول في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأحد، عن تسجيل المحافظة ارتفاعا ملحوظاً بدعاوى العنف الأسري الشهر الماضي خاصة فيما يتعلق باعتداء الزوجات على أزواجهن.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " المحافظة سجلت 161 دعوى في شهر تشرين الأول الماضي تتعلق باعتداءات متبادلة بين الزوجة وزوجته أمام المحكمة المختصة بقضايا العنف الأسري في منطقة استئناف ذي قار الاتحادية ".

وبين المصدر، ان "الاحصائية توزعت بين 125 دعوى اعتداء زوج على زوجته، بينما كانت حصيلة اعتداء الزوجات على أزواجهن 36 دعوى الشهر"، موضحاً ان" هناك زيادة بواقع 11 دعوى في قضية اعتداء الزوجات على أزواجهن عن الشهر الذي سبقه، حيث كانت 25 دعوى فقط في شهر أيلول الماضي".

وفي السياق الأمني سجلت محافظة ذي قار، اليوم، حوادث أمنية عدة، إذ ذكر مصدر لوكالة شفق نيوز، ان "طفلة تبلغ من العمر 13 عاماً لقيت مصرعها نتيجة حريق داخل منزلها الواقع وسط المحافظة، كما لقي شاب في العشرينيات من عمره لقي مصرعه بعدما تعرض لصعقة كهربائية داخل منزله جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وأضاف المصدر الأمني، أن "لصوصاً قاموا بالسطو على منزل احد المواطنين في مجمع تينا السكني وسط الناصرية، وسرقوا منه مبلغ 70 مليون دينار مع مصوغات ذهبية تقدر بالملايين ولاذوا بالفرار لجهة مجهولة".