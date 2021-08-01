ذي قار تستيقظ على أصوات 3 تظاهرات في المحافظة

شفق نيوز/ سجلت محافظة ذي قار، اليوم الأحد، 3 تظاهرات صباحية أبرزها الدعوة للكشف عن نتائج فاجعة الناصرية وإحالة المتهمين فيها للقضاء.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن "العشرات من الخريجين غير المحاضرين تظاهروا أمام مبنى مديرية تربية المحافظة للمطالبة بالشمول مع العقود المحاضرين، وإطلاق درجات الحذف والاستحداث، والعمل بالتقاطع الوظيفي".

وأضاف، كما أن "العشرات من ذوي شهداء فاجعة الناصرية تظاهروا صباح اليوم للمطالبة بالكشف عن نتائج اللجنة التحقيقية بالحادث واحالة المتهمين فيها للمحاكم المختصة".

وتابع مراسلنا، أن "تظاهرة حصلت أمام مديرية الرعاية الاجتماعية للمطالبة بإكمال إجراءات انضمامهم للرعاية وعدم المماطلة بإرسال ملفاتهم إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في بغداد".