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ذي قار تستيقظ على ثلاثة احداث امنية

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-02T04:47:45+0000
ذي قار تستيقظ على ثلاثة احداث امنية

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الاثنين، بتسجيل ثلاث أحداث امنية في المحافظة خلال الساعات الماضية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شاباً يبلغ من العمر 19 عاماً اقدم على تنفيذ محاولة انتحار فاشلة بحرق نفسه داخل منزله بقضاء سوق الشيوخ جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتاً إلى أن "سبب الانتحار يعود لخلافات عائلية بين ذوي المنتحر".

وأضاف، أن "الحادث الثاني تمثل بمصرع سائق يبلغ من العمر 65 عاماً نتيجة احتراق عجلته نوع (سكانيا) تحمل مادة النفته (سريعة الاشتعال)"، مشيراً إلى أن "الجثة نقلت للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

وتابع المصدر، أن "فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً اصيبت بشظايا انفجار لغم ارضي من مخلفات النظام السابق في منطقة الحشاش قرب احد المواقع النفطية، حيث كانت ترعى الاغنام جنوبي مدينة الناصرية، وتم نقلها للمشفى التركي لغرض تلقي العلاج".

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