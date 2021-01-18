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ذي قار تستنجد بالقوات الأمنية لإنقاذ الأهوار

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-18T14:08:11+0000
ذي قار تستنجد بالقوات الأمنية لإنقاذ الأهوار

شفق نيوز/ أكد مدير بيئة محافظة ذي قار قاسم سهيل، اليوم الاثنين، انتشار ظاهرة الصيد الجائر في الاهوار خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى مخاطبة قيادة شرطة المحافظة لتوفير قوة أمنية تحارب الصيد لجائر.

وقال سهيل لوكالة شفق نيوز، إن "إدارته تتلقى يوميا برقيات من شعبتها المرابطة بقضاء الجبايش جنوبي محافظة ذي قار بشأن تكرار حالات الصيد الجائر في الاهوار".

وبين، أن " إدارته لا تستطيع أن تتحرك بهذا الملف لوحدها، دون وجود القوات الأمنية التي كانت توفر شرطيا واحدا لمحاربة الصيد الجائر في الاهوار  وتم سحبه لاحقا لاسبابغير معروفة ".

وتابع سهيل، أن" مديرية البيئة ما تزال في مخطابات مستمرة مع قيادة شرطة المحافظة لتوفير قوة أمنية هناك تحارب الصيد الجائر، في هذه المناطق النائية".

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