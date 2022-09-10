ذي قار تستقبل العام الدراسي الجديد بدخول 10 مدارس إلى الخدمة

شفق نيوز/ أعلن مدير عام تربية محافظة ذي قار، محمد لفته، اليوم السبت، عن دخول وجبة جديدة من المدارس إلى الخدمة مع مطلع العام الدراسي المقبل.

وقال لفته في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "تربية ذي قار ستعلن في الايام القليلة المقبلة دخول 10 مدارس إلى الخدمة في كافة مدن المحافظة بمختلف الصنوف (الابتدائي والمتوسطة، والاعدادية)"، لافتا إلى أن "هذه المدارس سيتم اعادة افتتاحها مع مطلع العام الدراسي المقبل".

وبين مدير عام تربية ذي قار، ان "بعض المدارس استمر ترميمها منذ عام 2012 ولغاية الآن، وقد توقف العمل فيها عدة مرات بسبب الأحداث التي مرت على البلد، فيما البعض الآخر هي مدراس جديدة".

ولم يكشف لفته، عن الكلف المالية للمدارس العشر المزمع إعادة افتتاحها خلال الأيام المقبلة.