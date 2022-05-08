سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ذي قار تستفيق على تظاهرات احتجاجية كبيرة.. صور

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-08T07:27:48+0000
ذي قار تستفيق على تظاهرات احتجاجية كبيرة.. صور

شفق نيوز/ شهدت محافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الاحد، انطلاق تظاهرات جديدة تطالب بفرص عمل وخدمات، تمثلت باغلاق جسر حيوي وطريق مهم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن العشرات من خريجي الكليات والمعاهد انطلقوا، اليوم، بتظاهرة كبيرة  للمطالبة بالتعيين على الملاك الحكومي، مبيناً أن المتظاهرين اغلقوا جسر الزيتون وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وفضلاً عن المحاضرين ومعتصمي شركات النفط الذين يطالبون بفرص عمل، أوضح مراسلنا أن أهالي الحي العسكري في سوق الشيوخ جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة خرجوا بتظاهرة ايضا للمطالبة بشمولهم بمشروع مجاري للمياه الثقيلة، لافتاً إلى أن  المتظاهرين اقدموا على قطع الطريق الرابط بين سوق الشيوخ ومركز المحافظة.

 

 

related

انطلاق تسع تظاهرات في بغداد وذي قار

Date: 2022-03-27 06:27:21
انطلاق تسع تظاهرات في بغداد وذي قار

أعمال عنف داخل مبنى حكومي على يد محتجين غاضبين في ذي قار

Date: 2022-02-01 12:34:37
أعمال عنف داخل مبنى حكومي على يد محتجين غاضبين في ذي قار

محافظتان عراقيتان تجتازان المئتي اصابة بكورونا خلال ساعات

Date: 2020-06-14 12:01:16
محافظتان عراقيتان تجتازان المئتي اصابة بكورونا خلال ساعات

السيطرة على حريق اندلع بمستشفى في ذي قار.. صورة

Date: 2021-07-17 10:41:05
السيطرة على حريق اندلع بمستشفى في ذي قار.. صورة

نجاح اول عملية زراعة عضو ذكري في العراق

Date: 2022-03-16 20:38:16
نجاح اول عملية زراعة عضو ذكري في العراق

صور.. خريجو كلية يتظاهرون في محافظتين عراقيتين ويقطعون جسرا حيويا

Date: 2021-01-31 08:38:54
صور.. خريجو كلية يتظاهرون في محافظتين عراقيتين ويقطعون جسرا حيويا

الكاظمي يوجه باعتقال قتلة الضابط ومتهم تم اطلاق سراحه بذي قار

Date: 2022-04-20 13:46:44
الكاظمي يوجه باعتقال قتلة الضابط ومتهم تم اطلاق سراحه بذي قار

إصدار 58 مذكرة استقدام بحق موظفين في بلدية الناصرية ومؤسسة الشهداء

Date: 2021-08-29 19:15:30
إصدار 58 مذكرة استقدام بحق موظفين في بلدية الناصرية ومؤسسة الشهداء