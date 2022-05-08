ذي قار تستفيق على تظاهرات احتجاجية كبيرة.. صور

شفق نيوز/ شهدت محافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الاحد، انطلاق تظاهرات جديدة تطالب بفرص عمل وخدمات، تمثلت باغلاق جسر حيوي وطريق مهم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن العشرات من خريجي الكليات والمعاهد انطلقوا، اليوم، بتظاهرة كبيرة للمطالبة بالتعيين على الملاك الحكومي، مبيناً أن المتظاهرين اغلقوا جسر الزيتون وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وفضلاً عن المحاضرين ومعتصمي شركات النفط الذين يطالبون بفرص عمل، أوضح مراسلنا أن أهالي الحي العسكري في سوق الشيوخ جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة خرجوا بتظاهرة ايضا للمطالبة بشمولهم بمشروع مجاري للمياه الثقيلة، لافتاً إلى أن المتظاهرين اقدموا على قطع الطريق الرابط بين سوق الشيوخ ومركز المحافظة.