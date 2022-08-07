ذي قار تستعد لوقفة احتجاجية.. مواطنون غاضبون يقتحمون محطة للكهرباء جنوبي العراق

شفق نيوز/ اقتحم العشرات من أهالي ناحية "العكيكة" جنوبي ذي قار، يوم الأحد، محطة كهرباء الناحية احتجاجاً على انقطاع التيار عن المحافظة منذ يوم أمس، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان العشرات من اهالي ناحية العكيكة اقتحموا محطة كهرباء الفرات الواقعة للمطالبة بإعادة التيار الكهربائي، واحتجاجاً على سوء التوزيع.

وأشار إلى أن العشرات من المواطنين حشدوا لتظاهرات في مدينة الناصرية عصر اليوم احتجاجاً على تردي واقع الكهرباء خلال اليومين الماضيين.

بدوره ناشد فرع توزيع كهرباء ذي قار، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، المواطنين "بوقف الاعتداءات على الملاكات الهندسية والفنية وخصوصاً من يعمل منهم في صيانة الشبكة الكهربائية ومشغلي المحطات الثانوية على الرغم من الجهود الاستثنائية التي يبذلونها وتحملهم الكثير من التحديات ونقص الامكانيات وتضحيتهم بأرواحهم من اجل ان يقدموا خدمة الكهرباء الى أبناء المحافظة وفي أصعب الظروف".

وبين أنه "في الآونة الاخيرة حصلت العديد من حالات الاعتداء غير المعهودة في مجتمعنا الذي قاري صاحب العادات والتقاليد العشائرية الاصيلة على مراكز الصيانة والمحطات الثانوية والموظفين العاملين فيها دون مبرر".

وتساءل الفرع "ما علاقة عامل الصيانة او مشغل المحطة بساعات التجهيز فإنهم أبناءكم ويسكنون في نفس مناطقكم ويعانون مثلكم من انقطاع التيار الكهربائي لكون موضوع التجهيز وتحديد حصة المحافظة ليس من اختصاصهم فهو امر مركزي يعتمد على حصة المخصصة للمحافظة من قبل مركز السيطرة الوطني والجنوبي والتي تعتمد على كمية الإنتاج الكلي في البلد وليس من اختصاصهم اطلاقاً".

ودعا المواطنين إلى "الوقوف مع موظفينا ومساندتهم في عملهم المضني والذي لم يتوقف على الرغم من كثرة التحديات والارتفاع الحاد في درجات الحرارة وان لا يسمحوا لمن يحاولوا ان يعتدوا عليهم ويحملونهم مسؤولية مشكلة ليست من اختصاصهم".

وشهدت المحافظات الجنوبية منذ يوم أمس انهياراً في منظومة الكهرباء أدت إلى انقطاع التيار عن المواطنين، ما تسبب بموجة غضب شعبي حيث خرج المواطنون في تظاهرات للتنديد بسوء تجهيز التيار الكهربائي.