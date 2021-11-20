ذي قار تستحدث مجمعاً إدارياً جديداً للدوائر الحكومية في المحافظة

شفق نيوز/ أعلن النائب الأول لمحافظ ذي قار، محمد هادي، اليوم السبت، أن الإدارة المحلية وضعت خطة لاستحداث مجمعاً إدارياً مركزياً جديداً في المحافظة، فيما كشف عن قيمة مبلغ بناية مديرية التربية التي تمت المباشرة بتنفيذها.

وقال هادي لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة المحافظة ولغرض زيادة الإقبال السكاني على المنطقة المستحدثة الجديدة باتجاه غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة، فقد استحصلت موافقة العاصمة بغداد على استحداث مركزاً إدارياً جديداً للمحافظة".

وبين، أن "المركز الإداري الجديد سيضم الدوائر الحكومية كافة في المحافظة لغرض تسهيل مراجعة المواطنين للدوائر الحكومية، فضلا عن إعطاء المناطق المستحدثة أهمية سوقية لها"، لافتا إلى أن "المشروع سيتم المباشرة به خلال العام المقبل".

وتابع هادي أن "إدارة المحافظة كذلك أعادت العمل بتشييد المبنى الجديد لمديرية تربية ذي قار خارج مركز المدينة بكلفة تتجاوز 12 ملياراً و781 مليوناً و365 ألف دينار عراقي وبفترة عمل عام واحد"، مؤكدا أن "مساحة القطعة التي تتواجد عليها المديرية هي 10 آلاف م2، وبمساحة بناء 2738م2 وبارتفاع 6 طوابق".