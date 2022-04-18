ذي قار ترفع درجة الاستعداد القصوى وتضع خطة طوارئ لاحتواء الحمى النزفية

شفق نيوز/ أعلنت محافظة ذي قار، يوم الاثنين، عن إعداد خطة طوارئ بمشاركة جميع الجهات المعنية للحد من تفشي مرض الحمى النزفية بين المواشي.

وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ ذي قار محمد الغزي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الأخير ترأس اجتماعاً صحياً موسعاً للوقوف على آخر التطورات الحاصلة في موضوع انتشار مرض الحمى النزفية في المحافظة، ورفع درجة الاستعداد القصوى ووضع الخطط الوقائية والطارئة.

وبين أن الاجتماع ضم وفداً من وزارة الصحة برئاسة مدير عام الصحة العامة رياض الحلفي، وبحضور مدير عام دائرة صحة ذي قار، وممثلين من الدوائر القطاعية، وممثل عن منظمة الصحة العالمية، وناقشوا سبل الوقاية من المرض، وترتيب الجهود وتوحيد الخطط والبرامج لمجابهة تفشي المرض واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

بدوره قال محافظ ذي قار، ان "الاجتماع شدد على ضرورة اتباع الإجراءات الصحية، وتشكيل لجنة طوارئ من الدوائر المعنية كافة، اضافة الى تفعيل دور التثقيف الصحي والتوعوي في نشر المفاهيم السليمة في الوقاية من المرض".

وكانت دائرة البيطرة إحدى تشكيلات وزارة الزراعة العراقية، قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي 13 نيسان/ أبريل الجاري، عن اتخاذها إجراءات احترازية للسيطرة واحتواء مرض الحمى النزفية في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، مشيرة إلى تسجيل خمس حالات جديدة بالمرض.

وقال مدير عام للدائرة ثامر حبيب حمزة الخفاجي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الدائرة اتخذت أقصى درجات الرصد والتحري بالتنسيق مع دائرة صحة ذي قار للسيطرة واحتواء مرض الحمى النزفية بعد تسجيل خمسة اصابات بمرض الحمى النزفية".

وأوضح أن "هذه الإجراءات مستمرة طيلة السنة من خلال تنفيذ الحملات الوقائية المجانية للسيطرة على مجمل الامراض التي تعد مشتركة بين الانسان والحيوان".

واكد الخفاجي "توجيه المستشفيات البيطرية كافة لاتخاذ الاجراءات الاحترازية لغرض السيطرة على اي بؤرة مرضية للمرض حال ظهورها، ومن هذه الاجراءات تشكيل فرق لتنفيذ حملات تعقيم للابقار والجاموس وتغطيس الاغنام والماعز وكذلك تعقيم حظائر الحيوانات واماكن اختفاء القراد في البؤر المرضية ولمرتين تفصل بينهما 14 يوماً".

وكان قسم الصحة العامة في ذي قار جنوبي العراق أعلن، في 4 نيسان 2022، عن تسجيل قرابة 20 اصابة بمرض الحمى النزفية في المحافظة منذ مطلع العام الحالي.

والحمى النزفية مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40%، وفق منظمة الصحة العالمية.

وينتقل الفيروس عبر الدواجن والماشية إلى الإنسان، بينما ينتقل من إنسان إلى آخر بسبب الاتصال المباشر بدم الشخص المصاب أو إفرازاته أو أعضائه أو سوائل جسمه.