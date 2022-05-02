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ذي قار ترفع العدد الإجمالي من إصابات ووفيات الحمى النزفية الى 20 وتتوقع المزيد

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-02T12:17:31+0000
ذي قار ترفع العدد الإجمالي من إصابات ووفيات الحمى النزفية الى 20 وتتوقع المزيد

شفق نيوز / أفاد مصدر صحي بمحافظة ذي قار، يوم الاثنين، بارتفاع أعداد المصابين بمرض الحمى النزفية في المحافظة، إلى 20 حالة بين اصابات ووفيات بالفيروس القاتل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الفحوصات المختبرية الجديدة اثبتت إصابة ثلاثة اشخاص من رعاة المواشي، بينهم شخص توفي نتيجة إحضاره بوقت متأخر للمشفى وقد تمكن منه مرض الحمى النزفية".

وأضاف المصدر، ان "اعداد المصابين والمتوفين بهذا الفيروس القاتل ارتفع إلى 20 شخصا، وبواقع 16 مصاباً و4 متوفين"، مبيناً أن "المحافظة أرسلت وجبة جديدة من 5 حالات مشتبه بها إلى بغداد لغرض التأكد من الحالة المختبرية لهم".

والحمى النزفية مرض فيروسي مُعدٍ قد يهدد الحياة، ويمكن أن يتسبب في تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة، ومن ثم نزيف دموي، وينتشر عند مخالطة الحيوانات المصابة به أو الحشرات، وغالباً ما ينتقل عن طريق حشرة "القراد"

وتعتبر محافظة ذي قار، جنوبي العراق، أكثر مدن البلاد تضرراً من وباء، الحمى النزفية التي تنتقل من المواشي إلى الإنسان

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