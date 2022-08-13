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ذي قار ترسل أسماء أُجراء يوميين في عدد من الدوائر لتحويلهم إلى عقود (وثيقة)

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-13T10:13:22+0000
ذي قار ترسل أسماء أُجراء يوميين في عدد من الدوائر لتحويلهم إلى عقود (وثيقة)

شفق نيوز / أعلنت محافظة ذي قار، اليوم السبت، إرسال أسماء الأجراء اليوميين في عدد من الدوائر منقولة الصلاحيات، إلى وزارة المالية لتحويلهم الى عقود.

وقال المكتب الاعلامي لمحافظ ذي قار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "المحافظ محمد هادي الغزي صادق، على قوائم بأسماء الاجراء اليوميين العاملين في دوائر (البلديات، البلدية، مديرية ماء ذي قار، ومديرية المجاري والزراعة) وارسلها الى رئاسة الوزراء ووزارة المالية، لغرض الموافقة على تحويلهم الى عقود حسب قانون الأمن الغذائي".

ونقل البيان عن المحافظ قوله إن "إرسال اسماء الاجراء اليوميين جاء بعد أيام من المصادقة وارسال اسماء العقود العاملين في الدوائر الحكومية ممن لديه خدمة سنتان او اكثر الى وزارة المالية لغرض تثبيتهم".

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