ذي قار ترجح وجود ألفي مصاب بكورونا داخل منازلهم وتحذر من "أزمة اوكسجين"

شفق نيوز/ كشف مصدر طبي مطلع في دائرة صحة ذي قار، اليوم السبت، عن تقديرات أعداد المصابين بفيروس كورونا في منازل المحافظة حتى الآن، محذرا من تكرار أزمة غاز الأوكسجين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز"، إن "عملية الحظر لم تعد تجدي نفعا مع الفيروس، كون ايام شهري تشرين الثاني وكانون الأول انخفضت نسبة الاصابة إلى الصفر، رغم التجمعات التي شهدتها مناطق المحافظة، وحركة السير الطبيعية".

وبين، أن "التقديرات عن أعداد المصابين من المواطنين بفيروس كورونا في منازل المحافظة لا تقل عن 2000 مصاب بالفيروس في الوقت الحالي".

وأضاف، أن" البيانات التي يملكها الفريق الطبي في الدائرة تشير إلى أن الوضع سيزداد سوءً خلال الفترة المقبلة".

وتابع المصدر، أن" أزمة غاز الأوكسجين ربما تتكرر كما حصل في العام الماضي "، داعيا الجميع إلى" الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة والابتعاد عن التجمعات".

وتسجل وزارة الصحة والبيئة العراقية ارتفاعا يوميا ملحوظا بإصابات كورونا تجاوز الألفي اصابة خلال آخر 24 ساعة.