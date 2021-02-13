سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ذي قار ترجح وجود ألفي مصاب بكورونا داخل منازلهم وتحذر من "أزمة اوكسجين"

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-13T17:58:47+0000
ذي قار ترجح وجود ألفي مصاب بكورونا داخل منازلهم وتحذر من "أزمة اوكسجين"

شفق نيوز/ كشف مصدر طبي مطلع في دائرة صحة ذي قار، اليوم السبت، عن تقديرات أعداد المصابين بفيروس كورونا في منازل المحافظة حتى الآن، محذرا من تكرار أزمة غاز الأوكسجين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز"، إن "عملية الحظر لم تعد تجدي نفعا مع الفيروس، كون ايام شهري تشرين الثاني وكانون الأول انخفضت نسبة الاصابة إلى الصفر، رغم التجمعات التي شهدتها مناطق المحافظة، وحركة السير الطبيعية".

وبين، أن "التقديرات عن أعداد المصابين من المواطنين بفيروس كورونا في منازل المحافظة لا تقل عن 2000 مصاب بالفيروس في الوقت الحالي".

وأضاف، أن" البيانات التي يملكها الفريق الطبي في الدائرة تشير إلى أن الوضع سيزداد سوءً خلال الفترة المقبلة".

وتابع المصدر، أن" أزمة غاز الأوكسجين ربما تتكرر كما حصل في العام الماضي "، داعيا الجميع إلى" الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة والابتعاد عن التجمعات".

وتسجل وزارة الصحة والبيئة العراقية ارتفاعا يوميا ملحوظا بإصابات كورونا تجاوز الألفي اصابة خلال آخر 24 ساعة.

related

بعد تسجيل أول حالة .. العراق يحجر هنديا مشتبه بإصابته بكورونا

Date: 2020-02-24 13:26:29
بعد تسجيل أول حالة .. العراق يحجر هنديا مشتبه بإصابته بكورونا

محافظة عراقية تشتبه بأول إصاباتها بفيروس كورونا

Date: 2020-03-08 09:59:24
محافظة عراقية تشتبه بأول إصاباتها بفيروس كورونا

المانيا تمنح العراق أكثر من 10 ملايين دولار لمواجهة كورونا وتتعهد ببناء مستشفيات "مؤقتة"

Date: 2020-11-23 07:15:45
المانيا تمنح العراق أكثر من 10 ملايين دولار لمواجهة كورونا وتتعهد ببناء مستشفيات "مؤقتة"

التربية العراقية: اجتماع يوم غد الأحد لإعلان التفاصيل بعد قرارات اللجنة العليا

Date: 2021-02-13 13:27:23
التربية العراقية: اجتماع يوم غد الأحد لإعلان التفاصيل بعد قرارات اللجنة العليا

العراق يسجل 4471 إصابة و3773 حالة شفاء من كورونا الخميس

Date: 2020-09-24 12:54:04
العراق يسجل 4471 إصابة و3773 حالة شفاء من كورونا الخميس

اكثر من 4500 إصابة خلال يوم بكورونا العراق

Date: 2020-10-27 10:49:53
اكثر من 4500 إصابة خلال يوم بكورونا العراق

إصابات كورونا العراق تتجاوز الـ150 ألف حالة

Date: 2020-08-09 13:32:40
إصابات كورونا العراق تتجاوز الـ150 ألف حالة

كورونا يخطف ضابطاً في شرطة الطاقة العراقية

Date: 2020-09-26 19:14:45
كورونا يخطف ضابطاً في شرطة الطاقة العراقية