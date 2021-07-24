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ذي قار تدعو المستثمرين الكويتيين لتطوير السياحة والبنى التحتية فيها

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-24T15:35:02+0000
ذي قار تدعو المستثمرين الكويتيين لتطوير السياحة والبنى التحتية فيها

شفق نيوز/ دعا محافظ ذي قار أحمد الخفاجي، يوم السبت، المستثمرين الكويتيين إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية في المحافظة، والنهوض بقطاعيّ السياحة والخدمات.

وذكر المكتب الإعلامي للخفاجي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الاخير التقى بالقنصل الكويتي في البصرة ابداح الدوسري، وبحث معه ملف التعاون الاستثماري، وسبل جذب رؤوس الاموال الاستثمارية الكويتية الراغبة بالعمل في مختلف القطاعات التجارية والخدمية.

وقال الخفاجي عقب اللقاء، بحسب البيان، انه عرض على الدوسري "تعريفاً بالخارطة الاستثمارية والفرص المتاحة في المحافظة، وشرحنا ايضاً رغبة ادارة المحافظة بدخول رجال الأعمال والاستثمارات الكويتية لتطوير ميادين السياحة والخدمات".

وأشار الى أن "هناك رغبة وتعاون واضح من قبل دولة الكويت، ونأمل ان يترجم هذا الى عمل على الأرض في القريب العاجل".

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