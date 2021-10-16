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ذي قار تحيل 266 مشروعاً تربوياً إلى التنفيذ

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-16T08:40:48+0000
ذي قار تحيل 266 مشروعاً تربوياً إلى التنفيذ

شفق نيوز/ اعلن محافظ ذي قار احمد الخفاجي، اليوم السبت، عن إحالة 266 مشروعاً تربوياً جديداً في المحافظة للشركات المتخصصة ضمن خطة دعم القطاع التربوي.

وقال الخفاجي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "المشاريع الجديدة تتضمن انشاء ١٣٠ بناية مدرسية، بالاضافة الى انشاء ثلاث رياض اطفال حكومية".

واضاف "كما تتضمن الاحالات الجديدة انشاء ٥٣ جناحاً إضافياً سعة ٩ و٦ و٣ صفوف لمدارس منجزة بهدف توسعتها لاستيعاب اكبر عدد من الطلبة والتلاميذ"، مشيرا الى "انشاء ٢٠ مجموعة صحية متكاملة في عدد من مدارس المحافظة لتوفير افضل خدمة مناسبة للتلاميذ مع شبكات مياه الشرب والصرف وغيرها".

واشار الى "اعادة العمل بـ٦٠ مشروع بناية مدرسية متلكئة منذ سنوات"، مبينا ان "قيمة المشاريع الجديدة بلغت ١٢٥ مليار دينار عراقي".

واكد الخفاجي ان "القطاع التربوي سيشهد انتقالة نوعية خلال الفترة المقبلة وهو ضمن الاسس والركائز التي يقوم عليها برنامج الحكومة المحلية لغرض تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة".

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