ذي قار تحيل مشاريع صندوق الاعمار للتنفيذ "الفوري"

شفق نيوز/ أعلن محافظ ذي قار، أحمد غني الخفاجي، يوم الثلاثاء، عن احالة وتسليم اغلب المشاريع الخدمية المقرة ضمن خطة صندوق اعمار المحافظة الى الشركات المنفذة للمباشرة بإجراءات العمل بشكل فوري.

وقال الخفاجي عقب لقائه بمدير ادارة صندوق الاعمار رزاق الركابي في بغداد، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه من المؤمل ان يحدث إنجاز هذه المشاريع نقلة نوعية في واقع الخدمات في عموم المحافظة، وتحل الكثير من المشاكل في قطاعات متعددة.

وبين أن " ادارة المحافظة تتابع العمل بشكل مستمر مع ادارة صندوق الاعمار لغرض اختزال الكثير من الاجراءات وتذليل الكثير من المعوقات التي قد تعرقل العمل".