ذي قار تحقق مع 200 عدّاد "مقصرين بعملهم"

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع في ذي قار جنوبي العراق، اليوم السبت، عن تقصير 200 عدّاد مدرب على التعداد السكاني العام، مشيراً إلى إجراءات تحقيقية تُتخذ بحقهم، واعتقال عدّادين اثنين حتى الآن.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة العليا المشرفة على عملية الإحصاء السكاني رصدت تقاعس 200 عدّاد في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، حيث تم إدخالهم تدريبات يومية وتزويدهم بالأجهزة اللازمة لإتمام مهامهم".

وأضاف المصدر، أن "العدادين المتقاعسين ينتمون إلى وزارات النفط والصحة والتربية، وسيتم تشكيل لجان تحقيقية لاتخاذ العقوبات الإدارية المناسبة بحقهم بسبب عدم الالتزام بمهامهم".

وأكد أن "قوة أمنية في المحافظة اعتقلت عدّادين اثنين حتى الآن لعدم مشاركتهما في عملية التعداد السكاني العام".

وشهدت محافظة ذي قار، جنوبي العراق، يوم أمس الجمعة، إجراءات صارمة ضد المخالفين في التعداد السكاني العام، حيث اعتقلت قوة أمنية في الناصرية (مركز المحافظة) عدادًا مخالفًا بعد تلقي بلاغ من مديرية الإحصاء، وصادرت المواد التي بحوزته.

كما أصدرت المحافظة توجيهًا بنقل أحد موظفي مديرية التربية خارج المحافظة بسبب تقصيره، مع تشكيل لجنة تحقيقية بحقه.

وبحسب مصدر مطلع، تعتزم الحكومة المحلية اتخاذ قرارات إضافية لمحاسبة المخالفين.