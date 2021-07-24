ذي قار.. تحرير طفل طالب خاطفوه بفدية مقدارها 450 مليون دينار

شفق نيوز/ أفاد مصدر من مكافحة اجرام شعبة قضاء الرفاعي في محافظة ذي قار، يوم السبت، بتحرير طفل مختطف كان خاطفوه قد طلبوا فدية مقدارها 450 مليون دينار لتحريره.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية مكافحة اجرام قضاء الرفاعي، وبالتعاون مع مفرزة للامن الوطني حررت طفلا مختطفا منذ ثلاثة اسابيع".

وأضاف أن "العصابة المختطفة ساومت والد الطفل المختطف بمبلغ مالي مقداره 450 مليون دينار مقابل اطلاق سراحه لانه من تجار السيارات المستوردة".

وأفاد المصدر أن الطفل كان قد اختطف قبل نحو ثلاثة أسابيع من قضاء قلعة سكر.