ذي قار تحرك شكوى قضائية ضد زينب جواد (وثيقة)

شفق نيوز- ذي قار

أقامت ناحية "المنار" في محافظة ذي قار، يوم الأربعاء، شكوى رسمية ضد الناشطة زينب جواد، على خلفية تصريحات اعتبرتها "مسيئة" بحق المحافظة.

وذكرت الناحية، في وثيقة موجهة إلى مكتب محافظ ذي قار، وحصلت عليها وكالة شفق نيوز، أن جواد تطرقت خلال تصريحات في برنامج تلفزيوني، إلى وجود ما سمّته "مقبرة التلال المنبوذات" في قضاء الفهود، وهو ما وصف بأنه "إساءة لتاريخ المحافظة".

وطالبت المديرية، بمفاتحة جهاز الادعاء العام لإقامة دعوى قضائية ضد جواد، وإحالتها إلى المحاكم المختصة.