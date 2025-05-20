ذي قار تحجم نفوذ مستشاري المحافظ وتمنع تدخلهم الرقابي

شفق نيوز/ أصدر مجلس محافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، توجيهاً رسمياً يقضي بحصر مهام مستشاري المحافظ ضمن الجانب الاستشاري فقط، وذلك وفقاً لاختصاصاتهم وتحصيلهم الدراسي، ومنع تدخلهم في شؤون الدوائر الحكومية أو المهام الرقابية.

وأكد المجلس، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن دور المستشارين يجب أن يقتصر على تقديم الرأي والمشورة في القضايا ذات الصلة، دون أن يمتد إلى التدخل في سير العمل الإداري أو الفني للدوائر الرسمية، حفاظاً على استقلالية المؤسسات وتفادياً لأي تداخل في الصلاحيات.

ويأتي هذا التوجيه في إطار تنظيم العمل داخل مؤسسات المحافظة وضمان وضوح المهام وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية، وفق البيان.