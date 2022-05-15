ذي قار تحث نوابها على عقد جلسة برلمانية "طارئة" وتقدم خارطة طريق لإنهاء البطالة

شفق نيوز/ دعا محافظ ذي قار محمد الغزي، يوم الأحد، اعضاء مجلس النواب عن المحافظة الى المطالبة بعقد جلسة طارئة لمناقشة واقع الخريجين وبحث الحلول الممكنة.

واقترح الغزي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "خارطة طريق للقضاء على البطالة تتكون من ستة محاور اساسية ويؤكد امكانية تطبيقها على المدى القريب".

وجدد محافظ ذي قار تأكيده على ان "ملف التعيينات هو ملف مركزي مرتبط بموازنة البلد"، داعياً الخريجين الى "التوقف عن قطع الطرق والجسور لان المتضرر الوحيد هو المواطن".

ولفت الغزي الى أن "عدداً كبيراً من الخريجين يصل الى اضعاف الخريجين المتظاهرين ينتظر التعيينات ايضا من خلال الموازنة والاعلان من خلال مجلس الخدمة الاتحادي".

ونوه الى أن "ظروف المحافظة السابقة وتعيين عدة وجبات بشكل مباشر جعل من التظاهر الوسيلة الاسرع للتعيين". وتشهد محافظة ذي قار باستمرار تنظيم تظاهرات من قبل خريجي الكليات والمعاهد للمطالبة بالتعيين على الملاك الحكومي، حيث يقدم المتظاهرون على اغلاق جسور وطرق حيوية وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.