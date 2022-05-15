سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ذي قار تحث نوابها على عقد جلسة برلمانية "طارئة" وتقدم خارطة طريق لإنهاء البطالة

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-15T09:40:15+0000
ذي قار تحث نوابها على عقد جلسة برلمانية "طارئة" وتقدم خارطة طريق لإنهاء البطالة

شفق نيوز/ دعا محافظ ذي قار محمد الغزي، يوم الأحد، اعضاء مجلس النواب عن المحافظة الى المطالبة بعقد جلسة طارئة لمناقشة واقع الخريجين وبحث الحلول الممكنة.

واقترح الغزي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "خارطة طريق للقضاء على البطالة تتكون من ستة محاور اساسية ويؤكد امكانية تطبيقها على المدى القريب".

وجدد محافظ ذي قار تأكيده على ان "ملف التعيينات هو ملف مركزي مرتبط بموازنة البلد"، داعياً الخريجين الى "التوقف عن قطع الطرق والجسور لان المتضرر الوحيد هو المواطن".

ولفت الغزي الى أن "عدداً كبيراً من الخريجين يصل الى اضعاف الخريجين المتظاهرين ينتظر التعيينات ايضا من خلال الموازنة والاعلان من خلال مجلس الخدمة الاتحادي".

ونوه الى أن "ظروف المحافظة السابقة وتعيين عدة وجبات بشكل مباشر جعل من التظاهر الوسيلة الاسرع للتعيين". وتشهد محافظة ذي قار باستمرار تنظيم تظاهرات من قبل خريجي الكليات والمعاهد للمطالبة بالتعيين على الملاك الحكومي، حيث يقدم المتظاهرون على اغلاق جسور وطرق حيوية وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

related

"ما نرجع إلا بعقد" .. خريجون يقطعون جسراً رئيسياً وسط ذي قار وآخرون يتظاهرون في ديالى

Date: 2022-02-01 08:56:53
"ما نرجع إلا بعقد" .. خريجون يقطعون جسراً رئيسياً وسط ذي قار وآخرون يتظاهرون في ديالى

محتجون غاضبون يمنعون وزير الداخلية من الوصول لديوان محافظة ذي قار

Date: 2021-06-02 13:48:43
محتجون غاضبون يمنعون وزير الداخلية من الوصول لديوان محافظة ذي قار

"الجبن" يدخل مدينة عراقية حالة نفير صحي عام

Date: 2022-03-23 20:21:58
"الجبن" يدخل مدينة عراقية حالة نفير صحي عام

بالوثيقة.. محافظ ذي قار يسحب صلاحيات نوابه ومعاونيه ومستشاريه

Date: 2021-04-17 14:24:42
بالوثيقة.. محافظ ذي قار يسحب صلاحيات نوابه ومعاونيه ومستشاريه

ذي قار.. نفاد جرعات لقاح كورونا في قضاء الشطرة

Date: 2021-07-29 11:43:58
ذي قار.. نفاد جرعات لقاح كورونا في قضاء الشطرة

ذي قار.. كشف ملابسات جريمة قتل كاد أن يتورط فيها طفل صغير

Date: 2021-09-25 15:33:08
ذي قار.. كشف ملابسات جريمة قتل كاد أن يتورط فيها طفل صغير

العراق يحبط عملية تهرب للآثار ويعتقل التجار الضالعين بالعملية

Date: 2019-10-17 11:45:45
العراق يحبط عملية تهرب للآثار ويعتقل التجار الضالعين بالعملية

رغم تمديد حظر التجوال.. غداً دوام رسمي في ذي قار

Date: 2020-11-28 17:42:44
رغم تمديد حظر التجوال.. غداً دوام رسمي في ذي قار