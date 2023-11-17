ذي قار تتلقى فاجعة بعد مباراة العراق واندونيسيا بمصرع أفراد أُسرة كاملة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الجمعة، بأن أفراد أُسرة كاملة لقوا حتفهم بحادث سير مروع بعد عودتهم من مباراة العراق واندونيسيا.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "أُسرة كاملة مكونة من 5 أفراد (زوج وزوجته وأطفالهما الثلاثة)، توفوا بحادث سير مروع على الطريق الدولي السريع الرابط بين ذي قار والبصرة، بعدما اصطدمت عجلتهم الصالون بعجلة صالون أخرى".

وبين المصدر، أن "الأُسرة كانت عائدة من مباراة العراق واندونيسيا وقضاء أوقات للترفيه في البصرة"، لافتا إلى ان "قوة امنية وطبية نقلت الجثث للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لهم".

من جانب اخر، سجل الطريق الدولي ايضا حادث سير قرب جسر "أبو غار" بين 3 عجلات، مما أدى بأحدى العجلات المتسببة بالحادث اقتحام إحدى السيطرات الامنية في منطقة الحادث والاصطدام بعنصر امني كان متواجد في واجبه، ليلقى مصرعه على الفور".