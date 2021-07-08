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ذي قار تتعرض لهجمة شرسة من "مرض خطير"

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-08T16:02:00+0000
ذي قار تتعرض لهجمة شرسة من "مرض خطير"

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في دائرة صحة ذي قار، اليوم الخميس، بتعرض المحافظة لهجمة شرسة من مرض الحمى النزفية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "المحافظة سجلت حالتي وفاة بمرض الحمى النزفية لامرأة تبلغ من العمر 51 عاما وفتاة تبلغ من العمر 17 عاما"، مبينا أن" هناك حالة ثالثة لشاب يعمل جزاراً (قصابا) ويبلغ من العمر 19 عاما بقضاء الشطرة وهو في حالة خطرة".

وبين المصدر، أن "هذا المرض لا لقاح له حتى الآن، وهو يصيب الأشخاص الذين على اتصال دائم بحيوانات الماشية كالابقار والجاموس والأغنام وينتقل للبشر عن طريق حشرة (القراد)".

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