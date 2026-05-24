ذي قار تتصدر إصابات الحمى النزفية.."جوبات المسؤولين" في مرمى الاتهام

كشف مصدر محلي بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، يوم الأحد، إحصائية جديدة بأعداد المتوفين والمصابين بمرض الحمى النزفية، لافتاً إلى وجود مواقع تابعة لـ"مسؤولين في المحافظة" تسببت بانتشار الفيروس.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "أعداد المصابين بمرض الحمى النزفية بلغت 45 حالة لغاية الآن، فيما سجلت 7 حالات وفاة"، مشيراً إلى أن "هناك جوبات (مجازر وعلوة مواشي) يتحكم بها مسؤولون في المحافظة والعاصمة بغداد تنتشر خارج الضوابط الصحية المعمول بها، وتعتبر جزءاً رئيسياً في انتشار الأمراض بالمحافظة"، بحسب قوله.

وبين المصدر، أن "هذه الجوبات لا تخضع للرقابة الصحية ولا يسمح لأحد بالدخول إليها، رغم ما يوجد فيها داخلياً من مخالفات جسيمة أدت لانتشار هذا المرض في ضواحي مدينة الناصرية".

من جانبه، أعلن المتحدث باسم مجلس محافظة ذي قار، أحمد الإبراهيمي في مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، تصدر المحافظة بإصابات الحمى النزفية، مبيناً أن "بؤرة الوباء في مجزرة الناصرية بعد إجراءات طبية استمرت يومين على التوالي".

وأكد الإبراهيمي، أن "مجلس المحافظة وجه بإغلاق المجزرة كونها مصدر الوباء في ذي قار".

إلى ذلك، أعلن قائممقام سوق الشيوخ بالمحافظة، نبيل الموسوي، عن تشكيل غرفة عمليات خاصة لمتابعة الإجراءات الوقائية الخاصة بمرض الحمى النزفية، تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى وما يرافقه من عمليات ذبح الأضاحي.

وذكر الموسوي في بيان ورد وكالة شفق نيوز، أن "غرفة العمليات برئاسته وتتألف من عضوية دوائر البيطرة والرعاية الصحية (الرقابة الصحية) والبيئة والبلدية والأمن الوطني والاستخبارات والأمن الاقتصادي إضافة إلى قسم شرطة سوق الشيوخ".

وأكد، أن "غرفة العمليات تهدف إلى تكثيف حملات التوعية حول مخاطر مرض الحمى النزفية وطرق الوقاية منه، فضلاً عن متابعة إجراءات السلامة والتشديد على دخول المواشي إلى القضاء وفق الضوابط الصحية المعتمدة".

وفي وقت سابق من اليوم، وجهت وزارة الزراعة العراقية، باتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالسيطرة على مرض حمى القرم - الكونغو النزفية تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى، واستمرار تسجيل الإصابات بالمرض في عدد من المناطق، حفاظاً على الصحة العامة والثروة الحيوانية في البلاد.

ويأتي هذا تزامناً مع تأكيد دائرة البيطرة، إحدى تشكيلات الوزارة، أمس السبت، استمرارها بتطبيق الإجراءات الصحية البيطرية الاحترازية للحد من انتشار مرض الحمى النزفية.

والحمى النزفية الفيروسية تُعد من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وينتقل الفيروس المسبب لها عن طريق القراد أو ملامسة دم الحيوانات المصابة، خاصة أثناء الذبح أو التعامل المباشر مع اللحوم دون إجراءات وقاية، ويُعد مربو المواشي، والقصابون، والعاملون في المسالخ، الأكثر عرضة للإصابة، وقد تظهر أعراض المرض على الضحية بعد أسبوع من الإصابة.