ذي قار تتصدر المحافظات بعدد إصابات الحمى النزفية وتطالب بـ100 طبيب بيطري

شفق نيوز/ اكدت لجنة الصحة في مجلس ذي قار، يوم الخميس، أن المحافظة باتت تتصدر المحافظات في إعداد المصابين بمرض الحمى النزفية، مشيرة إلى أنها بحاجة إلى 100 طبيب بيطري لمواجهة هذا المرض.

وقال رئيس اللجنة أحمد الخفاجي لوكالة شفق نيوز، إن "ذي قار سجلت أكبر عدد من المصابين بمرض الحمى النزفية وهي 15 حالة إصابة لغاية الآن".

وأضاف "سبب تسجيل هذا العدد من الإصابات يعود إلى أمرين، الأول يتمثل بقلة الإمكانيات المادية في مواجهة هذا الحظر الذي يحيط بنا، وكذلك قلة كوادر المستشفى البيطري في الناصرية وهذا أدى إلى ضعف في تغطية مناطق ذي قار كافة، حيث أن المستشفى بحاجة حالياً إلى 100 طبيب بيطري لدعم الكوادر الموجودة حالياً في مواجهة الحمى النزفية".

وتابع "أما الأمر الثاني، فهو يتمثل بضعف إجراءات الدوائر البلدية في متابعة حالات الرعي داخل المدن والجزر العشوائي، حيث أن على هذه الدوائر المختصة متابعة هذا بشكل يومي وتقديم تقارير فورية فيها".

وأضاف الخفاجي "وكذلك ضعف الإجراءات الأمنية في السيطرات فيما يتعلق بتنقل الحيوانات داخل المحافظة أو خارجها، حيث أن هذه العوامل تعتبر رئيسة في انتشار هذا المرض وهو مؤشر صريح على ضعف أداء الحكومة المحليةوأجهزتها".