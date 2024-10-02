ذي قار تتخذ جملة من القرارات "المهمة" أبرزها مضاعفة مبالغ إنعاش الأهوار لـ100 مليار

شفق نيوز/ أعلنت محافظة ذي قار جنوبي العراق، يوم الأربعاء، أنها أصدرت حزمة من القرارات "المهمة" تتعلق بمشاريع لتحسين الواقع الخدمي والمعيشي في المحافظة من بينها زيادة المبالغ المخصصة لخطة إنعاش الأهوار الى 100 مليار دينار.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الحكومة المحلية في ذي قار مرتضى الابراهيمي، الاجتماع الدوري الأول لمجلس التخطيط والتنمية، بعد إعادة تشكيله، وبحضور معاونه الفني ومعاونه لشؤون التخطيط ومدير قسم التخطيط ومديري الدوائر الخدمية بالمحافظة، وذلك لوضع الخطوط العامة وتحديد الأولويات ومناقشة خطة المشاريع، وفقا لبيان صادر عن الحكومة المحلية في ذي قار.

ونقل البيان عن المحافظ إن "الاجتماع ناقش عددا من الملفات التي وضعت على جدول الأعمال وإجراء مراجعة لمشاريع العام 2023 ، وإعداد خطة مشاريع العام 2024"، مشيراً الى ان "المتبقي من المشاريع المحالة لعام 2023 بلغت 17 مشروعا فقط ويتم الانتهاء من انجاز الخطة بالكامل".

وأشار الى القرارات التي خرج بها الاجتماع منها التصويت بالاجماع على توزيع مبالغ خطة انعاش الاهوار والبالغة 50 مليارا ، مع التصويت على مضاعفة المبلغ ليصبح 100 مليار، وكذلك التصويت على تخصيص 15 بالمئة من هذه المبالغ للاستراتيجية و85 بالمئة للوحدات الادارية المشمولة البالغة 11 وحدة ادارية، مع تقسيم نسبة 85 بالمئة بواقع 50 ٪؜ لمناطق الأغمار، و50 ٪؜ بالمئة للوحدات الإدارية".

وأضاف أن المجلس صوّت على مناقلة 5 مليارات من تنمية الاقاليم لخطة التخفيف من الفقر للوحدات الادارية البالغة عددها 8 ، مع التصويت على مضاعفة المبلغ الى 10 مليارات.

وتابع المحافظ ان المجلس صوت ايضا على اضافة مشاريع جديدة ضمن خطة 2024 وتخصيص مبلغ 143 مليارا للمشاريع المستمرة ، وتخصيص مبالغ للسلف المستحقة للشركات، وان المبلغ المتبقي هو 30 مليارا، مبينا أنه تم التصويت على مضاعفة المبلغ ليصبح 60 مليارا، تم تخصيص 20 مليارا للمشاريع الجديدة المهمة، و40 مليارا للوحدات الادارية والتي ستعد خطة المشاريع .

وأكد الإبراهيمي ضرورة رسم خطة إستراتيجية للدوائر كافة، وإلزامها بإعداد خطط خمسية توضح الرؤى والأهداف ونمط ونوع المشاريع المطلوبة للبنى التحتية، مشدداً على أن تكون خطة عام 2024 استثنائية على مختلف المجالات من حيث التخطيط الامثل والتنفيذ الاسرع للمشاريع فضلا عن تنفيذ مشاريع إستراتيجية مهمة.