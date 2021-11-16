ذي قار تتخذ إجراءات عاجلة لحل أزمة دقيق القمح ووزارة التجارة تضع خطة

شفق نيوز/ أعلن مستشار محافظ ذي قار للشؤون الامنية، عايد البدري، اليوم الثلاثاء، عن اتخاذ اجراءات عاجلة للحد من ارتفاع أسعار دقيق القمح وتهريب الاعلاف، فيما أعدت وزارة التجارة خطة للسيطرة على أسعار الدقيق.

وقال البدري لوكالة شفق نيوز، ان "خلية أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في ذيقار اتخذت عدة إجراءات عاجلة للحد من ارتفاع المواد لاسيما مادة دقيق القمح، حيث جهت قيادة الشرطة بمسك الطرق النسيمية والزراعية خاصة في مناطق أقصى شمالي المحافظة ومنع خروج الدقيق والاعلاف عبرها".

واضاف ان "الخلية قررت أيضا منع خروج الشعير، ومخلفات الدزة، والخبز اليابس، والتمر، والنخالة وغيرها من المواد العلفية"، مؤكدا ان "فرقا جوالة مدعومة بقوات استخباراتية ستجوب الأسواق لرصد عملية ارتفاع الأسعار، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين".

وأشار إلى أن "المحافظة فاتحت مجلس الوزراء لغرض زيادة حصة مادة دقيق القمح للمحافظة، فضلا عن شمول المزارعين خارج الخطة بعملية التسويق خلال الفترة المقبلة، وكذلك السماح باستيراد هذه المادة من الكويت وايران".

ولفت البدري، إلى أن "القوات الامنية على مقربة من الشارع وخاصة في أزمة ارتفاع أسعار الدقيق في المحافظة، حيث تم اعتقال عددا من التجار المتلاعبين بالأسعار في السوق، وهم قيد التحقيق حاليا".

من جانبها، ذكرت الشركة العامة لتصنيع الحبوب التابعة لوزارة التجارة انها بحثت امكانية دعم سوق دقيق القمح واستقرار اسعاره محليا عبر تجهيز اصحاب المخابز والافران بكميات من الدقيق المدعوم.

وقال مدير عام الشركة أثير داود سلمان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، خلال ترأسه اجتماعا لهيئة المديرين "بحثنا امكانية انتاج كميات من الدقيق الابيض في مطاحن الشركة الحكومية لدعم السوق المحلية والحفاظ على استقرار اسعاره لمنع المضاربين من استغلال الارتفاع الحاصل في اسعار الحبوب عالميا التي ادت الى زيادة نسبية في اسعار الدقيق الصفر المستورد.

واشار الى ان "الاجتماع تناول الجوانب الفنية والتسويقية المتبعة في حال استكمال الموافقات الرسمية والشروع بالانتاج".

وشدد سلمان على "التنسيق بين الاقسام المعنية بالتخطيط والانتاج والتسويق فضلا عن قسم تقنية المعلومات لاعداد البرامج والخطط المتعلقة بحصر الحبوب المعدة للطحن واعتماد بنك للمعلومات عن اجمالي الكميات المقترحة".