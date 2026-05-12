ذي قار تتحرك لمواجهة "الخطر الأخضر" في نهر الفرات (فيديوهات)

أعلنت لجنة الزراعة في مجلس محافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، اتخاذ إجراءات رسمية عاجلة لمعالجة انتشار نبات "زهرة النيل"، في نهر الفرات، فيما أطلقت مديرية الموارد المائية في المحافظة حملة واسعة لإزالة الترسبات والنباتات المائية.

وقالت رئيسة لجنة الزراعة في مجلس المحافظة زينب الأسدي لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة وجهت كتباً رسمية إلى محافظ ذي قار ودوائر الموارد المائية بشأن خطر انتشار نبات (زهرة النيل)".

وأضافت أن "النبتة تُعد من أخطر النباتات المائية بسبب استهلاكها الكبير للمياه وتأثيرها السلبي على الأنهار".

وأوضحت أن "دوائر الموارد المائية وكرى الأنهار استجابت بشكل سريع، وبدأت فعلياً بتنفيذ أعمال المعالجة والرفع في عدد من المواقع المتضررة".

تهديد بيئي

من جانبه، أكد رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس المحافظة، أحمد الخفاجي، أن انتشار زهرة النيل يمثل تهديداً بيئياً واضحاً، كونه يعيق حركة المياه ويؤثر على انسيابية الجريان داخل الأنهار.

ووفقاً لحديث الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، فإن النبتة الواحدة تستهلك ما يقارب لتراً واحداً من المياه، ما يؤدي إلى هدر كميات كبيرة.

وأشار إلى أن "إدارة المحافظة ودائرة الري وجهتا باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشارها والسيطرة عليها".

حملة كبرى

بدوره، أعلن مدير الموارد المائية في ذي قار، هاشم، انطلاق حملة كبرى بالتعاون مع الحكومة المحلية لتنظيف نهر الفرات من زهرة النيل والقصب والترسبات الطينية.

وأوضح هاشم، أن الحملة تستهدف إيصال المياه إلى ذنائب الجداول ومناطق الأهوار، موضحاً أن "الجانب الأيمن من نهر الفرات تتولى العمل فيه دائرة كرى الأنهار، فيما تتكفل دائرة الصيانة بالجانب الأيسر".

ولفت إلى أن "الحملة تشمل عدة مناطق حيوية تمتد من قرب جسر فهد في ناحية البطحاء، مروراً بجسر الزيتون، وصولاً إلى الجسر الحديدي والجسر السريع داخل مدينة الناصرية".

وفي السياق ذاته، أوضح المهندس عباس كاسب، من مديرية صيانة مشاريع الري والبزل أن المديرية أطلقت حملة لرفع الترسبات ومعالجة زهرة النيل في المنطقة المحصورة بين الجسر السريع وجسر المشاة صوب الجزيرة في مدينة الناصرية.

وقال كاسب، لوكالة شفق نيوز، إن "الحملة تهدف إلى ضمان انسيابية المياه والاستفادة من الزيادة المائية الحالية، فضلاً عن تحسين المظهر الحضاري للمدينة".

وأشار إلى مشاركة آليات تخصصية عدة، بينها حفارتان برمائيتان، وحفارة مسرفة، إضافة إلى قلابات وشفلّات وسيارات خدمة.

وتُعد "زهرة النيل" من أخطر النباتات الغازية، حيث دخلت إلى العراق قبل نحو 20 عاماً، بعد أن انتشرت على نطاق واسع في مختلف دول العالم.

وتعود أصول هذه النبتة إلى أميركا الجنوبية، إلا أنها تسببت بأضرار بيئية كبيرة في العديد من المناطق، من نيجيريا وسريلانكا إلى كينيا، وصولاً إلى جنوب غرب فرنسا.

وقد أُدرجت زهرة النيل منذ العام 2016 ضمن قائمة المفوضية الأوروبية للنباتات الغازية التي تتطلب السيطرة والحد من انتشارها، نظراً لخطورتها على النظم البيئية.

وتشكّل أوراقها الكثيفة طبقة تغطي سطح المياه، ما يعيق وصول الضوء ويقلل من مستوى الأوكسجين، الأمر الذي يهدد حياة الكائنات المائية وقد يؤدي إلى اختفائها تدريجياً من بعض البيئات المائية.