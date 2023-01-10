ذي قار.. انهيار منزلين يتسببان بوفاة فتاة واصابة 3 اشخاص

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار جنوبي العراقي، اليوم الثلاثاء، بإنهيار منزلين إثر سوء الأحوال الجوية خلال 24 ساعة الماضية في المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "المحافظة سجلت انهيار منزلين اثنين في المحافظة بسبب سوء الأحوال الجوية في المدينة خلال 24 ساعة الماضية"، لافتا إلى أن "المنزل الاول بمنطقة الصالحية وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة وتسبب باصابة صاحب المنزل بجروح بليغة".

واضاف، ان "المنزل الثاني في منطقة حجام ام الطبول جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة، وتسبب بوفاة فتاة تبلغ من العمر 13 عاما وإصابة والدتها الثلاثينية بجروح بليغة نقلت على أثرها للمشفى لغرض تلقي العلاج ".

على الصعيد الامني بالمحافظة، تمكنت الأجهزة الامنية من إلقاء القبض موظف متقاعد في الخمسينيات من عمره وفق المادة 4 إرهاب بتهمة ارتكاب "الدگة العشائرية" في احد مناطق مركز المحافظة وفق مصدر أمني.