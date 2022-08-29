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ذي قار.. انصار التيار الصدري يقطعون الطريق الدولي الرابط بين بغداد والبصرة

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-29T15:15:30+0000
ذي قار.. انصار التيار الصدري يقطعون الطريق الدولي الرابط بين بغداد والبصرة

شفق نيوز/ شهدت محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، قيام  متظاهرين تابعين للتيار الصدري بقطع الطريق الدولي بين محافظتي بغداد والبصرة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن "العشرات من متظاهري التيار الصدري في محافظة ذي قار، قطعوا، اليوم، الطريق الدولي الرابط بين بغداد والبصرة عند تقاطع البطحاء".

وأضاف المراسل أن المتظاهرين انتشروا كذلك في بعض مناطق مدينة الناصرية ومنها شارع الجمعة، وأغلقوا مبان حكومية.

وتأتي هذه التظاهرات في وقت متزامن مع تظاهرات واحتجاجات صدرية تصاعدت، اليوم، بعد إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر انسحابه من المشهد السياسي نهائيا، فيما اقتحم أنصاره داخل المنطقة الخضراء القصر الحكومي، معقل رئاسة الوزراء، بعد السيطرة على مبنى البرلمان فيما واجهتهم القوات الأمنية بقوة السلاح، ما أدى الى إصابة عدد من المتظاهرين ومنهم مراسلين وصحفيون ومنهم مراسل ومصور وكالة شفق نيوز.   

وفي وقت سابق اليوم أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن اعتزاله العمل السياسي وغلق جميع المؤسسات السياسية والإعلامية والاجتماعية المرتبطة به، كما شدد على أتباعه عدم استخدام اسمه أو اسم التيار في أي نشاط سياسي أو إعلامي.

وعلى إثر ذلك، شهدت المنطقة الخضراء، بدء ما يسميه الصدريون "ساعة الصفر"، حيث حولوا اعتصامهم إلى اقتحام القصر الجمهوري في المنطقة، وإعلان النفير العام.

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